Стали известны подробности дебоша на борту рейса Москва-Омск

В Омском аэропорту имени Карбышева к борту из Москвы пришлось вызвать полицейских. Экипаж самолёта подал сигнал стражам порядка на земле в связи с действиями одного из пассажиров.
Как сообщает пресс-центр МВД России, прибывшие полицейские установили, что ранее неоднократно судимый омич находился в самолёте в сильном опьянении. Чтобы успокоить его агрессию и нецензурную речь, бортпроводники и другие пассажиры связали его скотчем и удерживали до посадки самолёта.
По прибытии буйного пассажира доставили в дежурную часть. Уровень опьянения подтвердило медицинское освидетельствование. В отношении дебошира составлено сразу несколько протоколов.
Ранее мы писали об аналогичном случае, произошедшем в прошлом году. 45-летний житель Московской области грубо нарушил общественный порядок во время полёта. Самолет выполнял ночной рейс Москва — Барнаул, но из-за буйного пассажира был вынужден сесть в Омске.