Стали известны подробности дебоша на борту рейса Москва-Омск

Как сообщает пресс-центр МВД России, прибывшие полицейские установили, что ранее неоднократно судимый омич находился в самолёте в сильном опьянении. Чтобы успокоить его агрессию и нецензурную речь, бортпроводники и другие пассажиры связали его скотчем и удерживали до посадки самолёта.