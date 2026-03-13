Для Нижнекамска и Елабуги объявили угрозу атаки БПЛА

КАЗАНЬ, 13 марта. /ТАСС/. Режим угрозы атаки беспилотников ввели на территории Елабуги и Нижнекамска в Татарстане. Об этом сообщается в Max ГУ МЧС по республике.
«Угроза атаки БПЛА в городах Нижнекамск, Елабуга. Необходимо принять меры безопасности», — говорится в сообщении.
