Для Нижнекамска и Елабуги объявили угрозу атаки БПЛА

Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.

КАЗАНЬ, 13 марта. /ТАСС/. Режим угрозы атаки беспилотников ввели на территории Елабуги и Нижнекамска в Татарстане. Об этом сообщается в Max ГУ МЧС по республике.

«Угроза атаки БПЛА в городах Нижнекамск, Елабуга. Необходимо принять меры безопасности», — говорится в сообщении.

