Последний крик: СК назвл главную версию гибели трех детей в Звенигороде

Тихий вечер субботы, 7 марта, в подмосковном Звенигороде разделил жизни нескольких семей на «до» и «после». Трое друзей — 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков — ушли гулять и пропали. Их тела искали сотни людей: полиция, спасатели Мособлпожспаса, волонтеры «ЛизаАлерт» и водолазы группы «Добротворец». К операции подключили даже авиацию. Но спасти никого не удалось. То, что начиналось как обычный поход за шоколадкой, закончилось ледяным кошмаром на Москве-реке.
Как развивались события, почему дети оказались на льду и что мешает поискам оставшихся подростков — в материале нашего издания.
След на берегу и плитка шоколада: хронология исчезновения.
В субботу, 7 марта, компания подростков вышла из дома и перестала выходить на связь. Родители забили тревогу, когда вечером дети не вернулись. Первыми, кто вышел на место предполагаемой трагедии, были следователи.
Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий восстановила последние часы жизни ребят: «Во время прогулки подростки зашли в продуктовый магазин, в котором приобрели шоколад, после чего кратчайшим путём проследовали в сторону Москвы-реки».
На берегу криминалисты нашли следы, указывающие на то, что дети там были. Версия о несчастном случае стала основной почти сразу. Картина начала проясняться, когда нашлись свидетели.
«Предполагается, что дети подошли к краю ледяного покрова реки, который, не выдержав их веса, сломался, что привело к падению детей в воду», — отметила Врадий.
Выяснилось, что очевидцы слышали крик одного из детей и пытались его спасти. Именно они первыми сообщили о случившемся в правоохранительные органы.
Страшная находка в 800 метрах: тело мальчика подняли из воды.
Первая траурная весть пришла спустя несколько дней поисков. Водолазы обнаружили тело одного из пропавших подростков.
«Одного из детей — мальчика — нашли в 800 м от места предполагаемого падения водолазы, — подтвердила aif.ru Ольга Врадий, отсекая любые конспирологические версии. Дети провалились под лед. Никакой конспирологии нет. Причина смерти установит экспертиза».
Тело мальчика унесло течением на значительное расстояние от места пролома льда. Это подтвердило самые страшные опасения: подростки не просто утонули, они стали жертвами мощного подледного течения, которое часто образуется в период активного таяния.
Битва со льдом: как водолазы ищут детей в кромешной тьме.
Поиски оставшихся двоих детей — девочки и мальчика — превратились в операцию на грани возможного. На Москве-реке начался ледоход, который создает смертельную опасность не только для пропавших, но и для самих спасателей.
Водолазная группа «Добротворец» работает в экстремальных условиях. Руководитель пресс-службы София Морозова описала происходящее на реке:
«Льдины не только поверхностные — крупные и тяжелые, от которых лодкам приходится уворачиваться. Особую опасность представляют притопленные льдины, движущиеся под водой: с поверхности их не видно, и лодка рискует налететь на такую глыбу двигателем или датчиком эхолота».
Чтобы минимизировать риски, спасатели действуют по особой схеме. Сначала акваторию сканируют эхолотами с аэролодок. Если прибор находит аномалию на дне, координаты фиксируют. Водолаза спускают в воду только для проверки конкретной точки, и сразу поднимают на поверхность.
Работа в ледяной воде при течении до трех метров в секунду ведется практически на ощупь — видимость в таких условиях нулевая. Для осмотра русла реки и прибрежной полосы с воздуха был задействован легкомоторный самолет и вертолет, поскольку с берега добраться до многих мест уже невозможно.
Больше 100 человек ищут детей: «ЛизаАлерт» и авиация продолжают работу.
Поисково-спасательная операция не останавливается ни на минуту. В ней задействовано более 100 человек: сотрудники правоохранительных органов, спасатели Мособлпожспас, и, конечно, добровольцы.
Как рассказала aif.ru представитель отряда «ЛизаАлерт» Олеся, применение авиации позволило значительно расширить зону видимости: «К работе подключали авиацию: над местом поиска совершал облет вертолет ВПСО “Ангел”. Также для осмотра русла реки и прибрежной полосы с воздуха был задействован легкомоторный самолет SkyLiader 500».
Лед на Москве-реке в марте перестал быть надежным покровом, превратившись в смертельную ловушку. Трое детей, которые просто хотели погулять и купить шоколад, стали жертвами коварного весеннего льда.
Сейчас поиски двоих пропавших продолжаются. Спасатели делают все возможное, чтобы найти детей и отдать их тела семьям для погребения. Но результат этой работы уже не вернет к жизни подростков, чья прогулка обернулась национальной трагедией.