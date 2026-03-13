Последний крик: СК назвл главную версию гибели трех детей в Звенигороде

Тихий вечер субботы, 7 марта, в подмосковном Звенигороде разделил жизни нескольких семей на «до» и «после». Трое друзей — 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков — ушли гулять и пропали. Их тела искали сотни людей: полиция, спасатели Мособлпожспаса, волонтеры «ЛизаАлерт» и водолазы группы «Добротворец». К операции подключили даже авиацию. Но спасти никого не удалось. То, что начиналось как обычный поход за шоколадкой, закончилось ледяным кошмаром на Москве-реке.