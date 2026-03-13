В Омске за год снизилось количество преступлений на 10,4%

В Омске за прошлый год снизилось количество зарегистрированных преступлений. Об этом говорится в докладе, который УМВД по Омску направило в Горсовет и который изучил портал Om1 Омск. Всего в 2025 зафиксировано 12 481 преступление — на 10,4% меньше, чем годом ранее. Уровень преступности составил 113 преступлений на 10 тысяч жителей.
Значительно уменьшилось число преступлений против собственности — на 12,1%, до 6918 случаев. Сократилось количество краж (-6,3%), мошенничеств (-15,7%), грабежей (-16,2%), разбоев (-32,4%), угонов автомобилей (-21,8%) и поджогов (-35,7%).
Также стало меньше тяжких преступлений. Число убийств снизилось на 23,7%, преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью, — на 16,1%, в том числе со смертельным исходом — на 32,3%. На 11,1% уменьшилось количество изнасилований.