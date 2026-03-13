Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске за год снизилось количество преступлений на 10,4%

В 2025 году сократилось количество практически всех типов преступлений.

Источник: Om1 Омск

В Омске за прошлый год снизилось количество зарегистрированных преступлений. Об этом говорится в докладе, который УМВД по Омску направило в Горсовет и который изучил портал Om1 Омск. Всего в 2025 зафиксировано 12 481 преступление — на 10,4% меньше, чем годом ранее. Уровень преступности составил 113 преступлений на 10 тысяч жителей.

Значительно уменьшилось число преступлений против собственности — на 12,1%, до 6918 случаев. Сократилось количество краж (-6,3%), мошенничеств (-15,7%), грабежей (-16,2%), разбоев (-32,4%), угонов автомобилей (-21,8%) и поджогов (-35,7%).

Также стало меньше тяжких преступлений. Число убийств снизилось на 23,7%, преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью, — на 16,1%, в том числе со смертельным исходом — на 32,3%. На 11,1% уменьшилось количество изнасилований.