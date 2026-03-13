В Омске за год снизилось количество преступлений на 10,4%

В Омске за прошлый год снизилось количество зарегистрированных преступлений. Об этом говорится в докладе, который УМВД по Омску направило в Горсовет и который изучил портал Om1 Омск. Всего в 2025 зафиксировано 12 481 преступление — на 10,4% меньше, чем годом ранее. Уровень преступности составил 113 преступлений на 10 тысяч жителей.