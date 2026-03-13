Пропавший на «Красноярских Столбах» мужчина до сих пор не найден. Накануне 12 мая поисковые группы продолжили масштабные поиски на территории национального парка. Участие принимали краевые спасатели, сотрудники полиции и МЧС, добровольцы и волонтеры.
За минувшие сутки поисковые группы обследовали 34 километра горно-таежной местности. Это огромный объем работы, требующий выносливости, внимательности и слаженности действий. Однако поиски пока не принесли желаемого результата. Пропавший мужчина не найден.
Напомним, что 55-летний Виктор Потаенков ушел на прогулку в национальный парк «Красноярские Столбы» и бесследно пропал. 9 марта мужчина приехал на своем «Форд Фокус» к визит-центру Восточного входа и отправился в поход. О его судьбе до сих пор ничего не известно.