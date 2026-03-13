Пропавший на «Красноярских Столбах» мужчина до сих пор не найден

Напомним, что 55-летний Виктор Потаенков ушел на прогулку в национальный парк «Красноярские Столбы» и бесследно пропал. 9 марта мужчина приехал на своем «Форд Фокус» к визит-центру Восточного входа и отправился в поход. О его судьбе до сих пор ничего не известно.