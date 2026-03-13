В Иркутске жильцы исторического здания остались без холодной воды после аварии

В Иркутске следователи начали расследование из-за аварийного состояния «Дома Рязанцева». Историческое здание на улице Чехова, где живут люди, находится в плачевном состоянии. А недавняя коммунальная авария оставила жильцов без холодной воды.
— По факту нарушения жилищных прав заведено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — рассказали КП-Иркутск в ведомстве.
Следователи уже выясняют причины аварии и оценивают, насколько условия проживания угрожают безопасности жителей. Глава ведомства Александр Бастрыкин поставил задачу и. о. руководителя СУ СК России по Иркутской области детально отчитаться о ходе расследования и принятых мерах. Также проверку проводит и прокуратура региона.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 16-летняя студентка из столицы Приангарья влюбилась в африканца и родила ему сына. Пара познакомилась в новогоднюю ночь в клубе, когда студентке было 16 лет. Подробнее — в материале.