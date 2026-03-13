Мужчина дал машину знакомой на время и обнаружил в ней следы крови

По данным местных СМИ, 29-летний владелец автомобиля по имени Танапорн Вилаепана подал заявление в полицейский участок Пак-Крет 10 марта. Он рассказал, что накануне вечером встретился со знакомой женщиной и её подругой и отвёз их в развлекательное заведение. Позже женщина попросила остановиться возле магазина, где у неё была назначена встреча с людьми на мотоцикле, пишет The Thaiger.