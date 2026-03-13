Мужчина дал машину знакомой на время и обнаружил в ней следы крови

Житель Таиланда обратился в полицию после того, как обнаружил кровь и повреждения в собственном автомобиле, который ранее одолжил знакомой. Странную находку мужчина сделал, когда забирал машину у жилого комплекса в провинции Нонтхабури неподалёку от Бангкока.
По данным местных СМИ, 29-летний владелец автомобиля по имени Танапорн Вилаепана подал заявление в полицейский участок Пак-Крет 10 марта. Он рассказал, что накануне вечером встретился со знакомой женщиной и её подругой и отвёз их в развлекательное заведение. Позже женщина попросила остановиться возле магазина, где у неё была назначена встреча с людьми на мотоцикле, пишет The Thaiger.
После короткого разговора с ними она попросила одолжить автомобиль на некоторое время. По словам владельца машины, женщина предложила ему вернуться домой на мотоцикле с одним из мужчин. Он согласился, рассчитывая, что автомобиль вскоре вернут.
Около четырёх часов утра женщина позвонила и сообщила, где оставила машину. Когда мужчина приехал за ней к кондоминиуму в районе Кхлонг Клуа, он обнаружил в салоне пятна крови и следы повреждений. Кроме того, в автомобиле лежало военное удостоверение личности неизвестного человека.
Мужчина сразу обратился в полицию. Следователи изъяли образцы крови для экспертизы и начали изучать записи камер видеонаблюдения на дороге, где, предположительно, произошёл инцидент.
Позже знакомая владельца машины призналась полиции, что использовала автомобиль для попытки похищения бывшего парня своей сестры. По её словам, она хотела отомстить мужчине, которого считала абьюзивным. Во время преследования между участниками произошла погоня и драка в автомобиле, из-за чего в салоне остались следы крови.
В полиции сообщили, что на момент публикации официальные заявления от участников конфликта не поступили. Дальнейшее расследование будет зависеть от того, обратятся ли они с жалобой.
