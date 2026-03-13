Ричмонд
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

БПЛА ВСУ атаковали промзону в Невинномысске в Ставропольском крае

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали промзону в Невинномысске Ставропольского края, силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку. Об этом 13 марта сообщил губернатор Владимир Владимиров.

Источник: РИА "Новости"

«Наши силы ПВО отражают налет вражеских беспилотников, которые нацелены на промзону Невинномысска. Есть сбития в окрестностях города», — написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор напомнил, что в регионе предусмотрена административная ответственность за публикацию кадров пролетов БПЛА и работы ПВО. Владимиров также сообщил, что режим беспилотной опасности в крае продолжает действовать.

В Министерстве обороны РФ 12 марта сообщили, что средства ПВО за шесть часов уничтожили 30 беспилотников ВСУ над регионами России. Уточнялось, что 19 беспилотников поразили над территорией Белгородской области, три дрона — над Брянской областью, шесть БПЛА — над Курской областью и два — над Крымом.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше