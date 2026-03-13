БПЛА ВСУ атаковали промзону в Невинномысске в Ставропольском крае

«Наши силы ПВО отражают налет вражеских беспилотников, которые нацелены на промзону Невинномысска. Есть сбития в окрестностях города», — написал он в своем Telegram-канале.
Губернатор напомнил, что в регионе предусмотрена административная ответственность за публикацию кадров пролетов БПЛА и работы ПВО. Владимиров также сообщил, что режим беспилотной опасности в крае продолжает действовать.
В Министерстве обороны РФ 12 марта сообщили, что средства ПВО за шесть часов уничтожили 30 беспилотников ВСУ над регионами России. Уточнялось, что 19 беспилотников поразили над территорией Белгородской области, три дрона — над Брянской областью, шесть БПЛА — над Курской областью и два — над Крымом.