В Красноярске полиция задержала двух «специалистов» по электрооборудованию

Два жителя краевого центра подозреваются в серии краж на 5 миллионов.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске полиция задержала двух «специалистов» по электрооборудованию. Мужчины 1990 и 1992 года рождения подозреваются в серии краж. Установлена причастность к 15 преступным эпизодам, совокупная сумма ущерба превышает 5 миллионов рублей. Однако есть подозрение, что это не предел, поэтому мужчин проверяют на причастность к другим криминальным событиям.

Предварительно установлено, что товарищи полтора года проникали в частные гаражи и склады коммерческих организаций. Похищали имущество, затем сдавали его в ломбард, а деньги делили поровну и тратили.

При задержании во время обыска у подозреваемых изъяли похищенное, которое они не успели сбыть. А также медицинские маски и балаклавы для маскировки. И пистолет, переделанный из охолощенного в боевое. В ходе экспертизы установлено, что пистолет пригоден для стрельбы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконного изготовления оружия.