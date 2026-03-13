В Красноярске полиция задержала двух «специалистов» по электрооборудованию

При задержании во время обыска у подозреваемых изъяли похищенное, которое они не успели сбыть. А также медицинские маски и балаклавы для маскировки. И пистолет, переделанный из охолощенного в боевое. В ходе экспертизы установлено, что пистолет пригоден для стрельбы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконного изготовления оружия.