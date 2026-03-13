Ричмонд
Силы ПВО отражают атаку дронов ВСУ на промзону Невинномысска

На Ставрополье отражают массированную атаку дронов ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников, которая направлена на промышленную зону Невинномысска. Об этом в социальных сетях сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российские военные отражают атаку ВСУ на город, сбиты три воздушные цели.

При этом 11 марта в Севастополе российские военные также отразили атаку украинских формирований. По предварительным данным силы ПВО ликвидировали минимум пять вражеских беспилотников.

В этот же день губернатор Юрий Слюсарь рассказал, что средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников на Ростовскую область. Защитникам неба удалось ликвидировать и перехватить более 40 украинских дронов над регионом.

