Силы ПВО отражают атаку дронов ВСУ на промзону Невинномысска

Российские силы противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников, которая направлена на промышленную зону Невинномысска. Об этом в социальных сетях сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российские военные отражают атаку ВСУ на город, сбиты три воздушные цели.
При этом 11 марта в Севастополе российские военные также отразили атаку украинских формирований. По предварительным данным силы ПВО ликвидировали минимум пять вражеских беспилотников.
В этот же день губернатор Юрий Слюсарь рассказал, что средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников на Ростовскую область. Защитникам неба удалось ликвидировать и перехватить более 40 украинских дронов над регионом.