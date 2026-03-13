Ричмонд
Cobalt боком врезался в столб под Карагандой

Под Карагандой произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля, который боком въехал в столб, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию региона.

Источник: Nur.kz

В Instagram-аккаунте dorogi_karagandy опубликовали видео с места аварии. На кадрах виден автомобиль, который получил сильные повреждения, — машина практически «обвивает» столб. На месте ДТП на момент съемки работали спасатели.

В пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области корреспонденту NUR.KZ сообщили, что дорожно-транспортное происшествие было 12 марта около 11:20 на Восточном объезде города Караганды.

«26-летний водитель автомашины Chevrolet Cobalt, не справившись с рулевым управлением, столкнулся со столбом, расположенным с правой стороны обочины. В результате ДТП водитель доставлен в медицинское учреждение», — пояснили в полиции.

Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Обстоятельства выясняются.