Cobalt боком врезался в столб под Карагандой

В Instagram-аккаунте dorogi_karagandy опубликовали видео с места аварии. На кадрах виден автомобиль, который получил сильные повреждения, — машина практически «обвивает» столб. На месте ДТП на момент съемки работали спасатели.
В пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области корреспонденту NUR.KZ сообщили, что дорожно-транспортное происшествие было 12 марта около 11:20 на Восточном объезде города Караганды.
«26-летний водитель автомашины Chevrolet Cobalt, не справившись с рулевым управлением, столкнулся со столбом, расположенным с правой стороны обочины. В результате ДТП водитель доставлен в медицинское учреждение», — пояснили в полиции.
Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Обстоятельства выясняются.