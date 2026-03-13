Знакомый Усольцевых оценил версию об убийстве семьи в тайге

Знакомый пропавших без вести в лесу Красноярского края Усольцевых Александр Дымов прокомментировал для aif.ru версию о том, что семья могла погибнуть в результате преступления, а их тела были вывезены.
Такое мнение ранее высказал сибирский охотник Александр Багаев, знакомый с обстоятельствами поисков. Он выразил убеждение, что трое человек — взрослые и пятилетний ребёнок — не могли просто «раствориться» в тайге, не оставив следов.
Дымов в беседе с aif.ru усомнился в популярных теориях, включая версию о гибели Усольцевых в скальном разломе, убийстве из-за золота или конфликте с браконьерами.
«Да, похоже, что их там нет… Но Сергей не из тех людей, кто станет конфликтовать с посторонними. Тот факт, что я за все эти годы ни разу не слышал об этой “петле” (прим. — урочище), уже о многом говорит. Она не пользовалась популярностью ни у туристов, ни у старателей. В моем кругу общения никогда даже не упоминалось о золоте в этом районе. Также и про браконьерство: о рыбном слышал много, а про какой-то серьезный промысел ни разу», — отметил Дымов.
Сомневается в криминальной версии и депутат Законодательного собрания Красноярского края, опытный турист Алексей Кулеш. Ранее он напомил, что никаких улик, указывающих на бытовой или случайный конфликт, следователи не обнаружили.
Напомним, что семья Усольцевых — 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их 5-летняя дочь Арина — бесследно исчезла 28 сентября 2025 года во время однодневного похода в Партизанском районе в Кутурчинском Белогорье. Несмотря на масштабную поисковую операцию, за пять месяцев не было найдено ни одной зацепки. Официальной версией произошедшего считается несчастный случай.