Знакомый Усольцевых оценил версию об убийстве семьи в тайге

«Да, похоже, что их там нет… Но Сергей не из тех людей, кто станет конфликтовать с посторонними. Тот факт, что я за все эти годы ни разу не слышал об этой “петле” (прим. — урочище), уже о многом говорит. Она не пользовалась популярностью ни у туристов, ни у старателей. В моем кругу общения никогда даже не упоминалось о золоте в этом районе. Также и про браконьерство: о рыбном слышал много, а про какой-то серьезный промысел ни разу», — отметил Дымов.