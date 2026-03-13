Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В четырех районах Удмуртии объявили угрозу атаки БПЛА

Речь идет о Вавожском, Сюмсинском, Селтинском и Увинском районах.

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на территории четырех районов Удмуртии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Александр Бречалов.

«Угроза атаки БПЛА в Вавожском, Сюмсинском, Селтинском и Увинском районах Удмуртии», — проинформировал он.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше