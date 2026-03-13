В четырех районах Удмуртии объявили угрозу атаки БПЛА

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на территории четырех районов Удмуртии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Александр Бречалов.
«Угроза атаки БПЛА в Вавожском, Сюмсинском, Селтинском и Увинском районах Удмуртии», — проинформировал он.
