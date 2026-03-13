Ричмонд
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Невинномысске силы ПВО отражают атаку БПЛА, целью которых является промзона

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что силы противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников на промышленную зону Невинномысска. По его словам, воздушные цели сбиты в окрестностях города.

Источник: Life.ru

«Наши силы ПВО отражают налёт вражеских беспилотников, которые нацелены на промзону Невинномысска. Есть сбития в окрестностях города. Не приближайтесь к обломкам БПЛА», — написал он в своём телеграм-канале.

Губернатор напомнил, что публиковать кадры работы ПВО и пролётов беспилотников нельзя — это административное нарушение. Режим беспилотной опасности в крае продолжает действовать.

Ранее Адыгея подверглась атаке беспилотников. В ночь на пятницу жители Майкопа проснулись от звуков взрывов. По предварительным данным, средства противовоздушной обороны сбивали БПЛА. Как рассказали очевидцы, налёт начался около 2:50. За это время в разных частях города прогремело около двух десятков взрывов. По предварительным данным, уничтожено примерно 10 дронов.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше