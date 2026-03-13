Число спасателей увеличили при тушении мощного пожара на нефтебазе на Кубани

«Группировка, задействованная в ликвидации, увеличена до 270 человек и 72 единиц техники. Участвуют специалисты ГУ МЧС России по Краснодарскому краю», — сообщает Оперативный штаб Кубани.
По последним данным, площадь возгорания остается прежней — 3,8 тысяч квадратных метров.
На месте ЧП также продолжает работать пожарный поезд.
