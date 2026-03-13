Ричмонд
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число спасателей увеличили при тушении мощного пожара на нефтебазе на Кубани

В пригороде города Тихорецка, где уже ровно сутки после атаки БПЛА продолжается тушение крупного пожара на нефтебазе, для его ликвидации прибыли дополнительные силы спасателей.

Источник: Российская газета

«Группировка, задействованная в ликвидации, увеличена до 270 человек и 72 единиц техники. Участвуют специалисты ГУ МЧС России по Краснодарскому краю», — сообщает Оперативный штаб Кубани.

По последним данным, площадь возгорания остается прежней — 3,8 тысяч квадратных метров.

На месте ЧП также продолжает работать пожарный поезд.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше