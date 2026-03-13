В США установили личность мужчины, протаранившего синагогу в Мичигане

Напомним, ранее в городе Уэст-Блумфилд в штате Мичиган мужчина на автомобиле протаранил здание синагоги. После столкновения он открыл стрельбу. Власти эвакуировали и закрыли несколько близлежащих школ. Нападавший был вооружён винтовкой. Охранники синагоги вступили с ним в перестрелку, в результате которой мужчина погиб. Расследованием происшествия занялись сотрудники ФБР и Управления по борьбе с терроризмом. Правоохранительные органы также усилили меры безопасности для еврейских общин в регионе.