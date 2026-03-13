Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

30 силовиков отравились дымом после нападения на синагогу в США

По меньшей мере 30 сотрудников правоохранительных органов пострадали при нападении на синагогу в штате Мичиган.

По меньшей мере 30 сотрудников правоохранительных органов пострадали при нападении на синагогу в штате Мичиган. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление шерифа округа Окленд Майкла Бушара.

Инцидент произошел 12 марта в городе Уэст-Блумфилд. По данным полиции, неизвестный на грузовике протаранил здание синагоги и открыл стрельбу.

На место прибыли сотрудники различных силовых подразделений, включая департамент шерифа и спецназ. Во время операции правоохранители вошли в здание и получили отравление дымом.

По словам шерифа, пострадавшие сотрудники доставлены в больницы, где им оказывают медицинскую помощь.

Жителей района попросили не приближаться к месту происшествия, пока продолжается работа экстренных служб.

Позднее подозреваемый был ликвидирован. После осмотра автомобиля силовики обнаружили в кузове грузовика значительное количество взрывчатых веществ.

Читайте также: Эксперт ЦРУ оценил шансы США и Израиля на победу в войне с Ираном.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше