30 силовиков отравились дымом после нападения на синагогу в США

По меньшей мере 30 сотрудников правоохранительных органов пострадали при нападении на синагогу в штате Мичиган. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление шерифа округа Окленд Майкла Бушара.
Инцидент произошел 12 марта в городе Уэст-Блумфилд. По данным полиции, неизвестный на грузовике протаранил здание синагоги и открыл стрельбу.
На место прибыли сотрудники различных силовых подразделений, включая департамент шерифа и спецназ. Во время операции правоохранители вошли в здание и получили отравление дымом.
По словам шерифа, пострадавшие сотрудники доставлены в больницы, где им оказывают медицинскую помощь.
Жителей района попросили не приближаться к месту происшествия, пока продолжается работа экстренных служб.
Позднее подозреваемый был ликвидирован. После осмотра автомобиля силовики обнаружили в кузове грузовика значительное количество взрывчатых веществ.