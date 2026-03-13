Ричмонд
За жильцов из 67-летнего дома на юге Волгограда вступится Бастрыкин

Старинное здание почти 10 лет назад признано аварийным, но его жители так и не дождались расселения.

Доклад о ходе и итогах расследования уголовного дела по факту нарушения прав жителей одного из домов в Волгограде затребовал Александр Бастрыкин. Деталями дела поделились в СУ СКР региона.

Дело было возбуждено правоохранителями в связи с тем, что здание 1959 года постройки было признано аварийным еще в 2017 году. По стенам дома ползут трещины, в подвале постоянно стоит канализация, а полы проваливаются под ногами обитателей дома. Им обещали расселение и новое жилье до 2024 года. Но этот срок пропущен, а новый неизвестен.

Жалобы жильцов ветхого здания в различные инстанции не дали никакого результата. В связи с этим они обратились в Следком России. Их дело взял на контроль центральный аппарат ведомства.

Ранее на защиту своих прав Александра Бастрыкина привлекли жильцы общежития на севере Волгограда после того, как у них пропала холодная вода.