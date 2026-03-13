Ричмонд
В ФБР подтвердили антисемитский характер атаки на синагогу в Мичигане

В США расследуют нападение на синагогу в штате Мичиган. Как сообщила глава местного отделения ФБР Дженнифер Раньян, инцидент уже квалифицирован как целенаправленный акт насилия против еврейской общины. Трансляцию брифинга вёл Fox News.

Источник: Life.ru

Схема нападения выглядит устрашающе: сначала злоумышленник протаранил здание на автомобиле, затем вышел из машины с винтовкой и открыл огонь. Охрана синагоги вступила в перестрелку и ликвидировала преступника.

«Мы возглавляем расследование этого целенаправленного акта насилия против еврейской общины. К инциденту был причастен один человек, он мёртв», — резюмировала Раньян. В бюро пообещали предоставить дополнительные данные по мере поступления информации.

Ранее в бельгийском городе Льеж неизвестные устроили взрыв рядом с синагогой. Никто не пострадал, однако зданию причинён ущерб — вылетели стёкла. Мэр Вилли Демейер назвал произошедшее актом антисемитизма, расследование взяло на себя антитеррористическое подразделение местной полиции.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

