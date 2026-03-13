В ФБР подтвердили антисемитский характер атаки на синагогу в Мичигане

Схема нападения выглядит устрашающе: сначала злоумышленник протаранил здание на автомобиле, затем вышел из машины с винтовкой и открыл огонь. Охрана синагоги вступила в перестрелку и ликвидировала преступника.
«Мы возглавляем расследование этого целенаправленного акта насилия против еврейской общины. К инциденту был причастен один человек, он мёртв», — резюмировала Раньян. В бюро пообещали предоставить дополнительные данные по мере поступления информации.
Ранее в бельгийском городе Льеж неизвестные устроили взрыв рядом с синагогой. Никто не пострадал, однако зданию причинён ущерб — вылетели стёкла. Мэр Вилли Демейер назвал произошедшее актом антисемитизма, расследование взяло на себя антитеррористическое подразделение местной полиции.
