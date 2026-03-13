Арестованный в Челябинске глава фирмы по ликвидации свалок готов возместить ущерб

Напомним, 12 марта Центральный райсуд отправил в СИЗО на два месяца генерального директора ООО «Альянс» Эдгара Мосояна. Он обвиняется по части 4 статьи 159 УК России (мошенничество).
«Обвиняемый и его защитник возражали относительно избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, указав, что фигурант скрываться от органов предварительного следствия не намерен, дает признательные показания, намерен возместить ущерб в полном объеме. Просили избрать более мягкую меру пресечения, в том числе домашний арест», — прокомментировали в пресс-службе суда.
По данным следствия, Мосоян с июля по ноябрь 2023 года, в рамках реализации федерального проекта «Чистая страна» по ликвидации захоронений твердых бытовых отходов в Варненском районе, похитил денежные средства, предоставляя ложные сведения в актах выполненных работ. Только по одному из эпизодов злоумышленником нанесен ущерб бюджету района в размере более 4 млн рублей, комментировала официальный представитель УФСБ Татьяна Соснина. По ее данным, общая сумма муниципальных контрактов составила более 16 млн рублей.
Правоохранители устанавливают других участников противоправной деятельности, в том числе из числа должностных лиц, отвечающих за исполнение контрактов.
Фигурант будет в следственном изоляторе как минимум до 11 мая. ООО «Альянс» является крупнейшим подрядчиком по ликвидации несанкционированных свалок.