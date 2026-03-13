Арестованный в Челябинске глава фирмы по ликвидации свалок готов возместить ущерб

По данным следствия, Мосоян с июля по ноябрь 2023 года, в рамках реализации федерального проекта «Чистая страна» по ликвидации захоронений твердых бытовых отходов в Варненском районе, похитил денежные средства, предоставляя ложные сведения в актах выполненных работ. Только по одному из эпизодов злоумышленником нанесен ущерб бюджету района в размере более 4 млн рублей, комментировала официальный представитель УФСБ Татьяна Соснина. По ее данным, общая сумма муниципальных контрактов составила более 16 млн рублей.