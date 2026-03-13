Казахстанца подозревают в совершении преступления на территории России

По информации Департамента полиции Акмолинской области на официальной странице в Instagram, в ходе оперативно-розыскных мероприятий «Правопорядок» в Аршалынском районе сотрудники управления криминальной полиции задержали подозреваемого, который находился в розыске в России с октября 2024 года.
Установлено, что в 2024 году гражданин Казахстана, находясь на территории Российской Федерации, совершил дорожно-транспортное происшествие, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
Однако подозреваемый сумел скрыться и вернуться на территорию Казахстана, а Главное управление МВД России по Свердловской области объявило его в розыск.
По данным Департамента полиции Акмолинской области, в настоящее время по данному факту проводятся необходимые следственные действия.