Казахстанца подозревают в совершении преступления на территории России

По информации Департамента полиции Акмолинской области на официальной странице в Instagram, в ходе оперативно-розыскных мероприятий «Правопорядок» в Аршалынском районе сотрудники управления криминальной полиции задержали подозреваемого, который находился в розыске в России с октября 2024 года.