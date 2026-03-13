В Красноярске задержали подозреваемых в кражах электрооборудования на 5 млн

Правоохранители задержали двоих жителей Красноярска. Их подозревают в серийных хищениях электрооборудования из гаражей и складов. Об этом сообщили в региональном главке МВД.
По предварительным данным, преступная деятельность длилась полтора года. Мужчины похищали имущество, сдавали его в ломбарды, а вырученные деньги делили поровну. Установлена причастность фигурантов к 15 эпизодам. Общий ущерб превышает 5 миллионов рублей.
При обысках по местам жительства оперативники изъяли похищенные электроинструменты, а также медицинские маски и балаклавы, которые использовались для конспирации. Кроме того, обнаружен пистолет — переделанный из охолощенного в боевой. Экспертиза подтвердила, что оружие пригодно для стрельбы. Решается вопрос о возбуждении ещё одного уголовного дела.
В отношении задержанных возбуждено дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража в составе организованной группы». Им грозит до 10 лет лишения свободы. Полиция проверяет их на причастность к другим преступлениям.
Ранее мы сообщали, что курьеры-мошенники в Красноярске потратили украденное на телевизор и диван.