В Красноярске задержали подозреваемых в кражах электрооборудования на 5 млн

При обысках по местам жительства оперативники изъяли похищенные электроинструменты, а также медицинские маски и балаклавы, которые использовались для конспирации. Кроме того, обнаружен пистолет — переделанный из охолощенного в боевой. Экспертиза подтвердила, что оружие пригодно для стрельбы. Решается вопрос о возбуждении ещё одного уголовного дела.