После подтопления теплохода в Енисей попало дизельное топливо

Спасатели устраняют последствия разлива дизельного топлива на Енисее.

Источник: Комсомольская правда

После подтопления теплохода в Енисей попало большое количество дизельного топливо. Ранее мы писали, что ЧП произошло 11 марта возле берега в районе улицы Пограничников.

Вечером 12 марта спасателям поступило сообщение, что появилось маслянистое пятно, идет утечка нефтепродуктов. Требуется принять меры и не допустить экологическую проблему.

В КГКУ «Спасатель» рассказали: на место выехали оперативные службы. Специалисты установили 30 метров боновых заграждений, их предоставил «Енисейречтранс». Разлив был локализован, после чего 70 квадратных метров поверхности акватории обработали биоразлагаемым сорбентом.