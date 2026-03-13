После подтопления теплохода в Енисей попало дизельное топливо

После подтопления теплохода в Енисей попало большое количество дизельного топливо. Ранее мы писали, что ЧП произошло 11 марта возле берега в районе улицы Пограничников.
Вечером 12 марта спасателям поступило сообщение, что появилось маслянистое пятно, идет утечка нефтепродуктов. Требуется принять меры и не допустить экологическую проблему.
В КГКУ «Спасатель» рассказали: на место выехали оперативные службы. Специалисты установили 30 метров боновых заграждений, их предоставил «Енисейречтранс». Разлив был локализован, после чего 70 квадратных метров поверхности акватории обработали биоразлагаемым сорбентом.