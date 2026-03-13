Ричмонд
За месяц до освобождения «Канский подросток» стал фигурантом нового дела

Никиту Уварова* арестовали по новому делу.

Источник: Комсомольская правда

«Канского подростка» Никиту Уварова* отправили в СИЗО по новому уголовному делу. Об этом сообщает издание «Проспект Мира». 20-летний парень должен был освободиться 19 марта, но его арестовали, так как подозревают в участии в экстремистской организации.

Ранее краевой СК рассказывал, что в колонии Уваров* доводил до других заключенных правила жизни и поведение, ориентированное на внедрение в учреждении стиля общения и «законов» криминального мира.

Напомним, что дело Никиты началось в 2020 году, когда его с друзьями задержали в Канске за расклейку листовок в защиту аспиранта МГУ Азата Мифтахова*, которого осудили за оправдание терроризма. Силовики проверили телефоны подростков, и обнаружили в них переписки, в которых те делились рецептами изготовления взрывчатки. В феврале 2022 года Никиту приговорили к пяти годам лишения свободы.

* — внесен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга.