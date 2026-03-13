За месяц до освобождения «Канский подросток» стал фигурантом нового дела

Напомним, что дело Никиты началось в 2020 году, когда его с друзьями задержали в Канске за расклейку листовок в защиту аспиранта МГУ Азата Мифтахова*, которого осудили за оправдание терроризма. Силовики проверили телефоны подростков, и обнаружили в них переписки, в которых те делились рецептами изготовления взрывчатки. В феврале 2022 года Никиту приговорили к пяти годам лишения свободы.