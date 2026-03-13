Обломки беспилотника обнаружены на проезжей части дороги в Краснодаре

«На проезжей части дороги в Юбилейном микрорайоне Краснодара найдены обломки БПЛА. На месте работают специальные и экстренные службы. Пострадавших и повреждений нет», — написал он.
Силы противовоздушной обороны также отражают атаку украинских беспилотников на промышленную зону Невинномысска. Воздушные цели сбиты в окрестностях города. Губернатор напомнил, что публиковать кадры работы ПВО и пролётов беспилотников нельзя — это административное нарушение. Режим беспилотной опасности в крае продолжает действовать.
