Обломки беспилотника обнаружены на проезжей части дороги в Краснодаре

В Юбилейном микрорайоне Краснодара на проезжей части найдены обломки беспилотника. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов в своём телеграм-канале.

Источник: Life.ru

«На проезжей части дороги в Юбилейном микрорайоне Краснодара найдены обломки БПЛА. На месте работают специальные и экстренные службы. Пострадавших и повреждений нет», — написал он.

Силы противовоздушной обороны также отражают атаку украинских беспилотников на промышленную зону Невинномысска. Воздушные цели сбиты в окрестностях города. Губернатор напомнил, что публиковать кадры работы ПВО и пролётов беспилотников нельзя — это административное нарушение. Режим беспилотной опасности в крае продолжает действовать.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

