В Тулуне в ДТП с автобусом погиб человек и пострадали дети

«Авария произошла накануне, 12 марта 2026 года, вблизи микрорайона Железнодорожников. По предварительным данным, там столкнулись автомобиль “ВАЗ-2109” и маршрутный автобус, следовавший по маршруту с пассажирами», — отметили в прокуратуре.