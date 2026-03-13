Ричмонд
В Тулуне в ДТП с автобусом погиб человек и пострадали дети

Прокуратура и СК проводят проверку по факту ДТП с участием автобуса и легковушки.

Источник: Прокуратура Иркутской области

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в городе Тулуне, в результате которого погиб человек и пострадали дети. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль межрайонной прокуратуры.

«Авария произошла накануне, 12 марта 2026 года, вблизи микрорайона Железнодорожников. По предварительным данным, там столкнулись автомобиль “ВАЗ-2109” и маршрутный автобус, следовавший по маршруту с пассажирами», — отметили в прокуратуре.

В результате столкновения водитель легкового автомобиля скончался на месте от полученных травм. В автобусе находились пассажиры, среди которых есть пострадавшие: за медицинской помощью обратились двое несовершеннолетних.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции и следователи устанавливают все причины и условия произошедшего.

Тулунская межрайонная прокуратура поставила расследование на особый контроль. В ведомстве подчеркнули, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на обеспечение безопасности пассажирских перевозок и дорожного движения.

Ранее сообщалось о том, что в Иркутске пешеход погиб под колесами автобуса.