В Тулуне в ДТП с автобусом погиб человек и пострадали дети

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в городе Тулуне, в результате которого погиб человек и пострадали дети. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль межрайонной прокуратуры.
«Авария произошла накануне, 12 марта 2026 года, вблизи микрорайона Железнодорожников. По предварительным данным, там столкнулись автомобиль “ВАЗ-2109” и маршрутный автобус, следовавший по маршруту с пассажирами», — отметили в прокуратуре.
В результате столкновения водитель легкового автомобиля скончался на месте от полученных травм. В автобусе находились пассажиры, среди которых есть пострадавшие: за медицинской помощью обратились двое несовершеннолетних.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции и следователи устанавливают все причины и условия произошедшего.
Тулунская межрайонная прокуратура поставила расследование на особый контроль. В ведомстве подчеркнули, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на обеспечение безопасности пассажирских перевозок и дорожного движения.
