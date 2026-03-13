Ричмонд
В Падунском районе Братска в ДТП серьезно пострадал пешеход, переходивший дорогу в неположенном месте

Автоинспекторы разбираются в обстоятельствах ДТП, которое произошло вечером 12 марта в Падунском районе Братска. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на местную автоинспекцию.

Источник: ТК Город

Инцидент произошел на улице Гидростроителей в Падуне около десяти часов вечера. 38-летний водитель автомобиля «Тойота Витц» сбил мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте, хотя неподалеку (в его зоне видимости) был пешеходный переход.

42-летний пострадавший госпитализирован в реанимационное отделение городской больницы. По факту произошедшего проводится проверка. Госавтоинспекция напоминает, что пешеходы должны выполнять требования, предусмотренные п. 4 Правил дорожного движения РФ и переходить дорогу по пешеходным переходам, — говорится в сообщении автоинспекции.