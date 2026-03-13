В Падунском районе Братска в ДТП серьезно пострадал пешеход, переходивший дорогу в неположенном месте

Инцидент произошел на улице Гидростроителей в Падуне около десяти часов вечера. 38-летний водитель автомобиля «Тойота Витц» сбил мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте, хотя неподалеку (в его зоне видимости) был пешеходный переход.