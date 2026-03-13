В Невинномысске отразили атаку БПЛА на промзону

В Ставропольском крае силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников, направленных в сторону промышленной зоны города Невинномысск. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.
По его словам, несколько воздушных целей были уничтожены в окрестностях города. Системы ПВО продолжают работать, а в регионе сохраняется режим беспилотной опасности.
Глава края призвал жителей соблюдать осторожность, не приближаться к обломкам сбитых дронов и напомнил, что за публикацию в сети кадров пролётов беспилотников или работы систем ПВО в регионе предусмотрена административная ответственность.
Ранее российские военные отразили атаку Вооруженных сил Украина на Севастополь. В одном из многоквартирных домов в районе нижней Голландии ударной волной в двух окнах выбило стекла.