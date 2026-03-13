Ричмонд
В США назвали имя напавшего на синагогу в Мичигане

Правоохранительные органы США установили личность мужчины, напавшего на синагогу в штате Мичиган.

Правоохранительные органы США установили личность мужчины, напавшего на синагогу в штате Мичиган. По данным телеканала NBC News, им оказался Мохаммед Бейлор Джалло.

Инцидент произошел 12 марта. По данным СМИ, в результате нападения один человек погиб, еще двое получили ранения.

Ранее директор Федерального бюро расследований США Кэш Патель сообщил, что в здании синагоги произошла стрельба. После этого район происшествия был оцеплен.

Еврейская федерация Детройта через социальные сети обратилась к членам общины с просьбой не приближаться к месту инцидента.

Как уточняет NBC News, Джалло ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. В 2016 году его задерживали по подозрению в попытке оказания материальной поддержки группировке «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в РФ).

Следственные органы продолжают выяснять обстоятельства нападения.

Читайте также: Эксперт ЦРУ оценил шансы США и Израиля на победу в войне с Ираном.

