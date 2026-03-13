В США назвали имя напавшего на синагогу в Мичигане

Правоохранительные органы США установили личность мужчины, напавшего на синагогу в штате Мичиган. По данным телеканала NBC News, им оказался Мохаммед Бейлор Джалло.
Инцидент произошел 12 марта. По данным СМИ, в результате нападения один человек погиб, еще двое получили ранения.
Ранее директор Федерального бюро расследований США Кэш Патель сообщил, что в здании синагоги произошла стрельба. После этого район происшествия был оцеплен.
Еврейская федерация Детройта через социальные сети обратилась к членам общины с просьбой не приближаться к месту инцидента.
Как уточняет NBC News, Джалло ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. В 2016 году его задерживали по подозрению в попытке оказания материальной поддержки группировке «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в РФ).
Следственные органы продолжают выяснять обстоятельства нападения.
