Долг перед ребенком довел до колонии: иркутянин получил срок за неуплату алиментов

В Иркутске суд вынес приговор местному жителю, который систематически отказывался содержать своего несовершеннолетнего ребенка. Общая сумма долга по алиментам превысила 400 тысяч рублей. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов общей юрисдикции Иркутской области.

Источник: ТК Город

Как выяснилось в ходе разбирательства, мужчина уклонялся от выплат без всяких на то уважительных причин. Он игнорировал официальные предупреждения приставов об уголовной ответственности и даже не пытался трудоустроиться, чтобы начать гасить долг.

Ситуацию усугубило то, что у подсудимого уже были судимости в прошлом. Суд признал иркутянина виновным и назначил ему наказание в виде пяти месяцев лишения свободы. Отбывать этот срок мужчина будет в колонии-поселении. Решение суда вступило в законную силу.