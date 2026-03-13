Ричмонд
Глава Ставрополья Владимиров сообщил об атаке БПЛА на промзону Невинномысска

Силы противовоздушной обороны отражают атаку дронов ВСУ на промышленную зону Невинномысска в Ставропольском крае. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

— Силы ПВО отражают налет вражеских беспилотников, которые нацелены на промзону Невинномысска. Есть сбития в окрестностях города, — написал он в Telegram-канале.

Глава края предупредил жителей о том, чтобы они не приближались к обломкам БПЛА и напомнил, что за публикацию кадров работы ПВО и полетов дронов грозит административная ответственность.

Вооруженные силы Украины атакуют Республику Адыгею — жители Майкопа сообщили о многочисленных взрывах над городом. Уже уничтожено около 10 воздушных целей, написал ранее Telegram-канал Shot. По словам очевидцев, в квартирах «трясутся окна», у автомобилей срабатывает сигнализация.

Силы противовоздушной обороны ликвидировали над российскими регионами 14 украинских беспилотников. Об этом 12 марта сообщили в Министерстве обороны РФ.

