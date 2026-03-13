Заседание суда по делу Лерчек могут перенести из-за ее курса лечения от рака

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Заседание Гагаринского суда Москвы по делу блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), обвиняемой в выводе средств за рубеж, которое назначено на 16 марта, могут перенести из-за курса химиотерапии, который проходит подсудимая. Об этом ТАСС сообщил один из участников процесса.
«Заседание суда по делу Чекалиной, назначенное на 16 марта, под вопросом. Сейчас подсудимая находится в больнице, где проходит курс химиотерапии. Участие ее в заседании зависит от того, отпустят ли ее врачи», — сказал собеседник агентства. Ранее сообщалось, что у Чекалиной рак желудка четвертой стадии.
Валерия Чекалинa и ее бывший муж Артем Чекалин обвиняются по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Дело связано с продажей фитнес-марафонов Лерчек. По версии следствия, она и ее подельники продавали курсы через интернет, заключали договоры с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка. Вместе с тем в учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, обвиняемые предоставили документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. Так они вывели за пределы РФ порядка 251 млн рублей.
В конце февраля стало известно, что Чекалина, которая находится под домашним арестом, родила сына.