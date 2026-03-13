Здание в центре Дубая повреждено из-за падения обломков «сбитого объекта»

КАИР, 13 марта. /ТАСС/. Здание в центре Дубая получило незначительные повреждения в результате падения «обломков успешно сбитого объекта». С таким утверждением выступила пресс-служба властей эмирата.
По ее данным, жертв и пострадавших в результате инцидента нет. Что именно за объект был сбит системой ПВО в Дубае, не уточняется. Минобороны ОАЭ происшествие пока не комментировало.
Ранее Agence France-Presse проинформировало, что в Дубае произошел взрыв.
