Здание в центре Дубая повреждено из-за падения обломков «сбитого объекта»

Как сообщили в пресс-службе властей эмирата, жертв и пострадавших нет.

КАИР, 13 марта. /ТАСС/. Здание в центре Дубая получило незначительные повреждения в результате падения «обломков успешно сбитого объекта». С таким утверждением выступила пресс-служба властей эмирата.

По ее данным, жертв и пострадавших в результате инцидента нет. Что именно за объект был сбит системой ПВО в Дубае, не уточняется. Минобороны ОАЭ происшествие пока не комментировало.

Ранее Agence France-Presse проинформировало, что в Дубае произошел взрыв.

