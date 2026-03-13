В Израиле после ракетного обстрела пострадали почти 60 человек

В службе сообщили, что один пострадавший получил ранения средней тяжести, 57 других доставлены в ближайшие больницы с легкими ранениями от осколков стекла.
Еще 15 человек были доставлены в больницу с тревожными расстройствами.
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Почти 60 человек получили ранения на севере Израиля после иранского ракетного обстрела, сообщает газета Jerusalem Post со ссылкой на службу экстренной медицинской помощи «Маген Давид Адом».
В службе сообщили, что один пострадавший получил ранения средней тяжести, 57 других доставлены в ближайшие больницы с легкими ранениями от осколков стекла.
Еще 15 человек были доставлены в больницу с тревожными расстройствами.