В Израиле после ракетного обстрела пострадали почти 60 человек

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Почти 60 человек получили ранения на севере Израиля после иранского ракетного обстрела, сообщает газета Jerusalem Post со ссылкой на службу экстренной медицинской помощи «Маген Давид Адом».

Источник: AP 2024

В службе сообщили, что один пострадавший получил ранения средней тяжести, 57 других доставлены в ближайшие больницы с легкими ранениями от осколков стекла.

Еще 15 человек были доставлены в больницу с тревожными расстройствами.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.