В Омске осудили на разные сроки жестокую банду из четырех человек

Преступники в течение трех лет занимались на территории вымогательством, похищением людей, разбоями и кражами.

Источник: Комсомольская правда

Омский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении четырех местных жителей. В составе организованной группы, бандиты совершили за три года более 15 тяжких преступлений.

Банда возникла на территории региона в 2022 году, когда 32-летний житель Тары организовал в Омске группу из трех ранее судимых знакомых. Первыми делами преступной группировки стало вымогательство — они обвиняли некоторых жителей города в распространении наркотиков, после чего под предлогом нераспространения указанной информации требовали у них деньги и имущество. Следующим этапом преступной деятельности бандитов стало похищение человека. Преступники захватили воспитанника детского дома и насильно удерживали его в частном доме, требуя с него деньги. Особенно отличился лидер преступного сообщества — когда один из пострадавших пообещала пойти в полицию, бандит попытался его убить, нанеся многочисленные травмы топором.

С учетом всех доказанных эпизодов преступной деятельности банды, суд назначил организатору наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии особого режима. Его соучастники приговорены к срокам от 7 до 9 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Омский суд отправил семью в колонию за незаконные алкоголь и табак.