В Омске осудили на разные сроки жестокую банду из четырех человек

Банда возникла на территории региона в 2022 году, когда 32-летний житель Тары организовал в Омске группу из трех ранее судимых знакомых. Первыми делами преступной группировки стало вымогательство — они обвиняли некоторых жителей города в распространении наркотиков, после чего под предлогом нераспространения указанной информации требовали у них деньги и имущество. Следующим этапом преступной деятельности бандитов стало похищение человека. Преступники захватили воспитанника детского дома и насильно удерживали его в частном доме, требуя с него деньги. Особенно отличился лидер преступного сообщества — когда один из пострадавших пообещала пойти в полицию, бандит попытался его убить, нанеся многочисленные травмы топором.