Мошенники на Бали сдают одну виллу десяткам туристов из РФ

На Бали участились случаи мошенничества при аренде вилл через Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

На Бали участились случаи мошенничества при аренде вилл через Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Злоумышленники создают страницы с видеообзорами жилья и предлагают аренду, однако один и тот же дом могут «сдать» сразу нескольким туристам. Об этом РИА Новости рассказали пострадавшие путешественники.

По словам собеседников агентства, схема связана с популярностью краткосрочной аренды вилл среди иностранных гостей острова. Мошенники сначала арендуют дом на короткий срок — обычно на один день — и снимают там рекламные ролики, фотографии и видеоролики для соцсетей.

После этого они публикуют объявления о сдаче виллы через Instagram. Как правило, потенциальным арендаторам сообщают, что жилье срочно сдается из-за отъезда владельцев, поэтому стоимость предлагается ниже рыночной.

Российский турист Иван Гарбузов рассказал агентству, что заинтересованные клиенты переводят предоплату или полную сумму аренды — обычно речь идет о нескольких сотнях долларов. После получения денег владельцы страницы перестают выходить на связь.

Некоторые туристы узнают о мошенничестве только после прибытия на остров. По словам другой пострадавшей, Карины, люди прилетают на Бали после длительного перелета, приезжают по указанному адресу и обнаруживают, что такой виллы не существует, а видеосъемка была сделана в другом месте.

По словам находящихся на острове россиян, один и тот же объект мошенники могут предлагать сразу десяти или даже двадцати клиентам.

