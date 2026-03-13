Мошенники на Бали сдают одну виллу десяткам туристов из РФ

Некоторые туристы узнают о мошенничестве только после прибытия на остров. По словам другой пострадавшей, Карины, люди прилетают на Бали после длительного перелета, приезжают по указанному адресу и обнаруживают, что такой виллы не существует, а видеосъемка была сделана в другом месте.