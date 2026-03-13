Прокурор не смог полностью зачитать обвинение экс-чиновнику Кудряшову

В Ленинском районном суде начали рассматривать дело бывшего председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова и нескольких экс-чиновников регионального кабмина. Им вменяют организацию преступного сообщества с использованием служебного положения.
Заседание началось с формальных процедур. Судья уточнила анкетные данные подсудимых, а также участников процесса. После этого защита одного из обвиняемых выступила с ходатайством об ограничении видеосъёмки в зале суда. Суд согласился с доводами адвокатов, и телевизионные съёмочные группы покинули зал.
Далее представитель прокуратуры приступил к оглашению обвинения. Документ оказался весьма объёмным — его текст занимает более 126 страниц. Оглашение продолжалось около четырёх часов. В ходе заседания был объявлен двадцатиминутный перерыв.
Несмотря на длительное выступление, полностью зачитать обвинение прокурору не удалось. На этом этапе суд принял решение завершить заседание. Оглашение обвинительного заключения продолжится на следующей неделе.
Во время процесса Виктор Кудряшов вёл себя спокойно и сдержанно. Он внимательно слушал выступление представителя прокуратуры, периодически делая заметки в своих документах. В отдельные моменты бывший глава регионального правительства поднимал взгляд и сосредоточенно вслушивался в формулировки обвинения.