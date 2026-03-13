Прокурор не смог полностью зачитать обвинение экс-чиновнику Кудряшову

Заседание началось с формальных процедур. Судья уточнила анкетные данные подсудимых, а также участников процесса. После этого защита одного из обвиняемых выступила с ходатайством об ограничении видеосъёмки в зале суда. Суд согласился с доводами адвокатов, и телевизионные съёмочные группы покинули зал.