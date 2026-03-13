Тигра-людоеда, убившего военного, поймали через месяц

В Приморье отловили амурского тигра, который в середине февраля напал на местного жителя и убил его. По данным краевого Минприроды, хищника поймали на окраине одного из сёл и отправили в реабилитационный центр. Подробности в материале vlad.aif.ru.
Как ловили тигра-убийцу.
После февральского нападения в тайге специалисты охотнадзора и сотрудники центра по сохранению амурского тигра несколько недель прочёсывали окрестности и расставляли ловушки. Поисковые работы сосредоточили в районе примерно в 160 км от Владивостока. Именно там, куда мужчина привёз корм на подкормочную площадку и был смертельно травмирован хищником.
Тигр после нападения ушёл в сопки и долго избегал расставленных клеточных и петлевых ловушек, что затянуло операцию по его отлову почти на месяц. По информации региональных ведомств, специалисты учитывали возможное ранение хищника и характер его перемещений, что влияло на выбор точки установки ловушек и приманок.
Утром 13 марта зверя удалось обездвижить на окраине села Берёзовка, после чего его доставили для дальнейшего обследования в реабилитационный центр «Тигр». Там планируют провести полное ветеринарное обследование и определить объём необходимого лечения. Отметим, что у хищника обнаружено ранение в области спины.
Что известно о нападении в тайге.
Трагический инцидент произошёл 15 февраля в лесу. Погибший мужчина был военнослужащим, который приехал к родным в краткосрочный отпуск. Молодой человек решил помочь в доставке кормов на подкормочную площадку для копытных животных. Доставив груз на место, он и его товарищ разделились, договорившись вскоре встретиться.
Когда его друг вернулся к кормушке, то обнаружил тело с характерными следами нападения крупного хищника, а рядом отпечатки лап тигра.
После этого охотнадзор и правоохранительные органы организовали обследование участка и начали поиск конкретного животного, которое могло быть причастно к нападению.
Отметим, что после инцидента жители сёл в округе неоднократно сообщали о появлении тигров вблизи домов, нападениях на собак и других домашних животных. В период поисковой операции местные власти и школы временно корректировали режим работы, в том числе ограничивали передвижение детей по посёлкам, вплоть до полной отмены учёбы.
Что будет с хищником?
По словам заместителя министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края Филиппа Шутова, пойманный тигр — крупный самец, у которого зафиксировали травму в области спины. Животное пройдёт детальное обследование, получит оценку состояния здоровья.
Региональное министерство подчёркивает, что эта особь уже не вернётся в дикую природу, поскольку нападение и последующее поведение квалифицируются как устойчиво опасные для людей. В таких случаях рассматриваются варианты пожизненного содержания в неволе, в том числе в реабилитационных центрах, зоопарках или специализированных учреждениях, которые имеют опыт работы с крупными хищниками.
Ведомство также указывает, что решения по каждому конфликтному тигру принимаются с учётом его физиологического состояния, возраста, возможностей для транспортировки и размещения, а также рекомендаций профильных экспертов. При этом сохранение общей популяции в естественной среде и снижение риска для населения остаются основными ориентирами в работе природоохранных организаций.