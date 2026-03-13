Тигра-людоеда, убившего военного, поймали через месяц

Тигр после нападения ушёл в сопки и долго избегал расставленных клеточных и петлевых ловушек, что затянуло операцию по его отлову почти на месяц. По информации региональных ведомств, специалисты учитывали возможное ранение хищника и характер его перемещений, что влияло на выбор точки установки ловушек и приманок.