Полиция США установила личность мужчины, протаранившего синагогу в Мичигане

Напомним, ранее в Уэст-Блумфилде, штат Мичиган, автомобилист врезался в синагогу. После столкновения он начал стрельбу. Нападавший, вооружённый винтовкой, был обезврежен в перестрелке с охраной синагоги. Расследование инцидента взяли на себя Федеральное бюро расследований и Управление по борьбе с терроризмом. Правоохранительные органы также усилили охрану еврейских общин в данном районе.