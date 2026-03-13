Полиция США установила личность мужчины, протаранившего синагогу в Мичигане

Сотрудники Министерства внутренней безопасности Соединённых Штатов идентифицировали лицо, совершившее наезд на автомобиле на синагогу в Мичигане. Злоумышленником является 41-летний выходец из Ливана Айман Мохамад Газали.
Как сообщается в заявлении ведомства, атака на синагогу «Храм Израиля» в Уэст-Блумфилде, округ Окленд, — дело рук одного человека, Газали. Причины его поступка в настоящее время выясняются.
Данный гражданин Ливана прибыл в США в мае 2011 года, имея иммиграционную визу, полученную как супруг американки.
Согласно информации издания New York Post, у Газали при себе была винтовка. В его машине также нашли миномётные боеприпасы.
Напомним, ранее в Уэст-Блумфилде, штат Мичиган, автомобилист врезался в синагогу. После столкновения он начал стрельбу. Нападавший, вооружённый винтовкой, был обезврежен в перестрелке с охраной синагоги. Расследование инцидента взяли на себя Федеральное бюро расследований и Управление по борьбе с терроризмом. Правоохранительные органы также усилили охрану еврейских общин в данном районе.