В Каменске-Уральском пропал 13-летний подросток

В Каменске-Уральском развернули поиски 13-летнего школьника.

Источник: Комсомольская правда

В Каменске-Уральском развернули поиски пропавшего 13-летнего Виктора Мотина. 12 марта 2026 года подросток ушел на прогулку и не вернулся. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.

— Пропал Мотин Виктор, 13 лет, в городе Каменск-Уральский, Свердловская область. 12 марта 2026 года не вернулся с прогулки. Может находиться в вашем районе, — сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Рост школьника составляет 155 сантиметров. Телосложение нормальное. У подростка темно-русые волосы и карие глаза. На момент пропажи он был одет в темно-серые куртку и кроссовки, а также черные шапку и штаны.

Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении Виктора Мотина, сообщите об этом инфоргу поисков Юлии: 8 (922) 214−45−27. Также вы можете обратиться на телефон горячей линии отряда 8 (800) 700−52−52 или позвонить по единому номеру 112.