МО: Силы ПВО за ночь сбили 176 украинских БПЛА над регионами России

Силы противовоздушной обороны за ночь сбили 176 украинских беспилотников над регионами страны. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщили в Министерстве обороны РФ.

— С 23:00 12 марта до 07:00 13 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 176 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, больше всего БПЛА уничтожили над территорией Республики Крым — 80. Еще 29 дронов сбили над Республикой Адыгея, 25 — над Краснодарским краем, 18 — над акваторией Азовского моря, семь — над Ростовской областью и пять — над Курской областью.

Также, как уточнили в министерстве, три беспилотника перехватили над Ставропольским краем, по два — над Брянской областью и акваторией Черного моря. Еще по одному БПЛА уничтожили над Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Липецкой областями и Республикой Татарстан, передает Telegram-канал МО РФ.

Вооруженные силы Украины атакуют Республику Адыгею — жители Майкопа сообщили о многочисленных взрывах над городом. Уже уничтожено около 10 воздушных целей, написал ранее Telegram-канал Shot. По словам очевидцев, в квартирах «трясутся окна», у автомобилей срабатывает сигнализация.

Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
