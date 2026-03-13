Два рыбака застряли на подтаявшем льду Ладожского озера

Вечером 12 марта стало известно, что на подтаявшем льду Ладожского озера застряли двое мужчин. На просьбу о помощи откликнулась дежурная смена поисково-спасательного отряда из Шлиссельбурга. О подробностях случившегося сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленинградской области.
— Местные жители находились на водоеме в 1,5 километрах от берега. Самостоятельно вернуться на него они не могли, — уточнили спасатели.
В итоге спасатели и сотрудники ГИМС МЧС Ленинградской области эвакуировали мужчин. После пережитого они оказались на большой земле — в деревне Кошкино Всеволожского района.
Напомним, на территории Ленинградской области до сих пор действует запрет выхода на лед. Гулять по кромке также нельзя в Петербурге, а именно по Неве, ее притокам, каналам и протокам. Это опасно, тем более сейчас, в период рекордного потепления, когда воздух начал прогреваться до +11 градусов.