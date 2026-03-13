Два рыбака застряли на подтаявшем льду Ладожского озера

Напомним, на территории Ленинградской области до сих пор действует запрет выхода на лед. Гулять по кромке также нельзя в Петербурге, а именно по Неве, ее притокам, каналам и протокам. Это опасно, тем более сейчас, в период рекордного потепления, когда воздух начал прогреваться до +11 градусов.