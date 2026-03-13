Убийц забитого из-за 5 тысяч рублей до смерти подростка задержали

В Свердловской области задержаны подозреваемые в убийстве 18-летнего парня из поселка Большой Исток. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил источник, знакомый с ходом расследования. Официально информация о задержании пока не подтверждена.
По данным следствия, к преступлению причастны знакомые погибшего — Никита Усольцев и Кирилл Дементьев. Ранее их объявили в федеральный розыск.
По предварительной версии, между жертвой преступления и Усольцевым возник конфликт. Усольцев требовал от юноши выплатить 5000 рублей. Когда впоследствии убитый отказался, агрессов позвал знакомого «разобраться».
Вечером 3 марта нападавшие встретили молодого человека на улице и начали избивать. По данным следствия, за около 40 минут они нанесли потерпевшему примерно 150 ударов по голове. После нападения с юноши сняли куртку.
Затем, как предполагается, злоумышленники оттащили тело к дому матери погибшего и скрылись. Пострадавший скончался от тяжелой черепно-мозговой травмы.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство». Расследование взял на личный контроль председатель СК России Александр Бастрыкин.
Мать погибшего сообщила изданию, что ранее между ее сыном и одним из подозреваемых уже происходил конфликт. По ее словам, Усольцев требовал деньги и поставил юношу «на счетчик» после того, как тот дал ему отпор.
По данным знакомых семьи, убитый был единственным кормильцем. Его отец умер полтора года назад, а мать воспитывает нескольких младших детей.
Следствие готовит материалы для избрания меры пресечения подозреваемым. Ожидается, что следственные органы будут ходатайствовать о заключении фигурантов под стражу. Ранее Сысертский районный суд отказал в заочном аресте обвиняемых.
Читайте также: Мужчина дал машину знакомой на время и обнаружил в ней следы крови.