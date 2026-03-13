Силы ПВО России отразили очередную массированную атаку дронов ВСУ на регионы страны

Российские силы противовоздушной обороны за ночь 13 марта уничтожили 176 украинских беспилотников над регионами страны. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны РФ.
Так, 80 БПЛА противника было сбито в Крыму, 25 — в Краснодарском крае, 18 — над акваторией Азовского моря, семь вражеских беспилотников российские военные ликвидировали в Ростовской области, пять — в Курской, три — в Ставропольском крае.
Кроме того, по два дронов ВСУ были сбиты в Брянской области и над акваторией Черного моря и по одному — в Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Липецкой областях и Республике Татарстан.
Напомним, сутками ранее российские силы противовоздушной обороны ликвидировали за ночь 12 марта 80 украинских беспилотников. Большую часть БПЛА, 30 единиц, российские военные уничтожили в Краснодарском крае, 14 — в Крыму, 10 — в Ростовской области, восемь — над акваторией Черного моря.