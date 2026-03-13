«В голове не укладывается»: жители Звенигорода рассказали о пропавших детях

Дети, пропавшие у реки в подмосковном Звенигороде, дружили на протяжении многих лет. Об этом в четверг, 12 марта, рассказала их соседка Яна.
По ее словам, ребята часто гуляли во дворе. Многие утверждают, что несмотря на подростковый возраст, они всегда были вежливы.
— Я знаю их семьи, это замечательные люди. У Алены есть еще младшая сестренка. Почему ребята пошли к реке?! В голове не укладывается. Мамы не пускали их туда даже летом! — высказалась она.
Река обладает очень быстрым течением, из-за чего рядом с ней опасно находиться и в теплое время года. Если неподготовленный человек попадет в воду зимой — шансов выжить у него не будет, передает rg.ru.
7 марта в Звенигороде два 12-летних мальчика и 13-летняя девочка ушли гулять и не вернулись. 11 марта спасатели нашли тело одного из детей в двух километрах от места, где он пропал вместе с друзьями.
Руководитель отделения отряда «Спас Град» по Москве и Московской области Юрий Шитиков считает, что шансов найти живыми двоих детей, которые пропали в подмосковном Звенигороде, практически нет.