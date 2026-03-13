The Times of India: Пакистан нанес авиаудары по Кабулу и Кандагару

По словам представителя полиции афганской столицы Халида Задрана, нанесен ущерб жилым зданиям города.
Одновременно, согласно сообщению телеканал TOLO News, атакам подверглись объекты в провинциях Кандагар, Пактия и Пактика. Удар нанесен в том числе по топливному складу авиакомпании Kam air вблизи кандагарского аэропорта.
Бомбардировки привели к жертвам среди мирного населения, заявил представитель афганского правительства Забихулла Муджахид.
