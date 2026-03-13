Ричмонд
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

The Times of India: Пакистан нанес авиаудары по Кабулу и Кандагару

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 марта. /ТАСС/. Четыре человека погибли, 15 ранены после авиаударов Пакистана по Кабулу. Об этом сообщила газета The Times of India со ссылкой на полицию Афганистана.

Источник: Reuters

По словам представителя полиции афганской столицы Халида Задрана, нанесен ущерб жилым зданиям города.

Одновременно, согласно сообщению телеканал TOLO News, атакам подверглись объекты в провинциях Кандагар, Пактия и Пактика. Удар нанесен в том числе по топливному складу авиакомпании Kam air вблизи кандагарского аэропорта.

Бомбардировки привели к жертвам среди мирного населения, заявил представитель афганского правительства Забихулла Муджахид.

Узнать больше по теме
Пакистан: ядерная держава на стыке Азии и Ближнего Востока
Пакистан — одна из крупнейших стран Южной Азии, обладающая выгодным стратегическим положением, собственным ядерным оружием, но сложной внутренней и внешнеполитической повесткой. Государство играет важную роль в региональной безопасности и соперничает с ближайшим соседом — Индией.
Читать дальше