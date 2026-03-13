Дроны снимают нарушения в Алматинской области

Сотрудники полиции продолжают системную работу по выявлению и пресечению грубых нарушений правил дорожного движения, которые могут привести к ДТП. Основная цель проводимых мероприятий — обеспечение безопасности на дорогах и профилактика аварий.
В настоящее время сотрудники патрульной полиции активно используют современные технологии. Для мониторинга дорожной обстановки применяются беспилотные летательные аппараты (дроны). Сегодня в подразделениях полиции используется 14 таких устройств.
Дроны позволяют эффективно фиксировать наиболее опасные нарушения правил дорожного движения, в том числе выезд на полосу встречного движения. Такие маневры создают серьезную угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения и нередко становятся причиной тяжелых дорожно-транспортных происшествий.
С начала года с помощью беспилотных летательных аппаратов выявлено 59 фактов выезда на встречную полосу. Все правонарушители привлечены к ответственности в соответствии с законодательством. Работа в данном направлении продолжается.