Дроны снимают нарушения в Алматинской области

Дроны помогают полиции выявлять грубые нарушения ПДД в Алматинской области. Стражи порядка показали видео, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Источник: Nur.kz

Сотрудники полиции продолжают системную работу по выявлению и пресечению грубых нарушений правил дорожного движения, которые могут привести к ДТП. Основная цель проводимых мероприятий — обеспечение безопасности на дорогах и профилактика аварий.

В настоящее время сотрудники патрульной полиции активно используют современные технологии. Для мониторинга дорожной обстановки применяются беспилотные летательные аппараты (дроны). Сегодня в подразделениях полиции используется 14 таких устройств.

Дроны позволяют эффективно фиксировать наиболее опасные нарушения правил дорожного движения, в том числе выезд на полосу встречного движения. Такие маневры создают серьезную угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения и нередко становятся причиной тяжелых дорожно-транспортных происшествий.

С начала года с помощью беспилотных летательных аппаратов выявлено 59 фактов выезда на встречную полосу. Все правонарушители привлечены к ответственности в соответствии с законодательством. Работа в данном направлении продолжается.