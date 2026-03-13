За ночь расчёты ПВО уничтожили 176 украинских дронов над регионами России

Наибольшее количество дронов — 80 — сбили над территорией Республики Крым. 29 БПЛА ликвидировали над территорией Республики Адыгея, 25 — над территорией Краснодарского края, 18 — над акваторией Азовского моря. Ещё семь аппаратов уничтожили над Ростовской областью, пять — над Курской областью, три — над территорией Ставропольского края. По два беспилотника перехватили над Брянской областью и акваторией Чёрного моря, по одному — над территориями Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Липецкой областей и Республики Татарстан.