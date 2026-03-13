Жительница Коркино потеряла более 1 млн при покупке автомобиля с рук

Жительница Коркино стала жертвой мошеннической схемы, потеряв более миллиона рублей при попытке выгодно приобрести автомобиль через интернет, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
В поисках более доступного варианта, чем в официальных автосалонах, 54-летняя женщина нашла продавца на одном из интернет-ресурсов. После согласования деталей сделки, включая покупку и доставку, она перевела полную сумму за автомобиль, рассчитывая получить его через два месяца.
Однако в обещанный срок доставки не последовало. «Продавец» объяснил задержку аварией автовоза, в результате которой якобы пострадали все перевозимые автомобили. В качестве компенсации мошенник посоветовал потерпевшей обратиться в банк для оформления возврата средств. Женщина выполнила рекомендацию, но деньги так и не вернулись.
В местном отделе полиции возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.