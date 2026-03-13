Жительница Коркино потеряла более 1 млн при покупке автомобиля с рук

В поисках более доступного варианта, чем в официальных автосалонах, 54-летняя женщина нашла продавца на одном из интернет-ресурсов. После согласования деталей сделки, включая покупку и доставку, она перевела полную сумму за автомобиль, рассчитывая получить его через два месяца.