В Новокуйбышевске нашли двоих пропавших детей

В Новокуйбышевске разыскали двоих пропавших несовершеннолетних. Дети ушли из дома днем 11 марта и не вернулись. Все это время их местонахождение оставалось неизвестным. К счастью, все закончилось благополучно — их нашли, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Сразу после поступления сигнала начали масштабные поиски. Проверяли все возможные места, где могли находиться дети и работали с семьей пропавших. Ориентировки с приметами детей разослали всему личному составу городского отдела полиции, а также передали волонтерам и в организации правоохранительной направленности.
Сейчас дети найдены. Полиция благодарит всех, кто откликнулся и помогал в поисках.