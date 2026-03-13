В Новокуйбышевске нашли двоих пропавших детей

В Новокуйбышевске разыскали двоих пропавших несовершеннолетних. Дети ушли из дома днем 11 марта и не вернулись. Все это время их местонахождение оставалось неизвестным. К счастью, все закончилось благополучно — их нашли, сообщает ГУ МВД по Самарской области.