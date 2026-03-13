Ричмонд
В Новокуйбышевске нашли двоих пропавших детей

Дети ушли из дома в Новокуйбышевске 11 марта, но их разыскали.

Источник: Комсомольская правда

В Новокуйбышевске разыскали двоих пропавших несовершеннолетних. Дети ушли из дома днем 11 марта и не вернулись. Все это время их местонахождение оставалось неизвестным. К счастью, все закончилось благополучно — их нашли, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Сразу после поступления сигнала начали масштабные поиски. Проверяли все возможные места, где могли находиться дети и работали с семьей пропавших. Ориентировки с приметами детей разослали всему личному составу городского отдела полиции, а также передали волонтерам и в организации правоохранительной направленности.

Сейчас дети найдены. Полиция благодарит всех, кто откликнулся и помогал в поисках.